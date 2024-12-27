Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:58

В Федерации шахмат России назвали уверенным старт Мурзина на чемпионате мира по рапиду

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что российский шахматист Володар Мурзин уверенно стартовал на чемпионате мира по рапиду.

Мурзин лидирует после первого дня турнира — 4,5 очка.

«Володар молодец, уверенно стартовал. Надеемся, он продолжит так же, — цитирует Ткачева ТАСС. — Конечно, удивляет не совсем уверенный старт Магнуса Карлсена. Но в 2019 году он начал с двух нулей, потерпев на старте два поражения подряд. Так что вся борьба на турнире еще впереди».

Второе место занимает Шант Саргсян из Армении, на третьей строчке располагается Леньер Домингес из США. Оба шахматиста набрали по 4,5 очка, но уступают россиянину по дополнительным показателям. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен идет 80-м, имея в активе 2,5 очка.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Ткачев
Читайте также
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Американца осудили за сбор данных для системы генетического скрининга россиян
Пентагон отказался комментировать поражение F-16 в Запорожской области
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток
Сегодня
Вчера
Неделя