В Федерации шахмат России рассказали о возможном переходе в Азию

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что получил приглашение для участия в конгрессе от Азиатской шахматной федерации.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за переход Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, — цитирует Филатова ТАСС. — Для ФШР это стратегическое решение, связанное с вектором развития шахматного спорта. В последние годы он особенно активно развивается в Азии, и ФШР рассчитывает быть частью этого процесса».

Филатов добавил, что переход ФШР в Азию может помочь другим спортивным федерациям России.