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Шахматы

Сегодня, 12:45

В Федерации шахмат России заявили об отсутствии инцидентов на чемпионате мира в Нью-Йорке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что российские шахматисты не испытывают проблем на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

«Я постоянно на связи, пока все нормально. Можно постучать по дереву. Никаких инцидентов и провокаций нет», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В мужском турнире принимаю участие россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. В женском соревновании выступают Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Ткачев
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