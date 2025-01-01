В ФИДЕ назвали сложным решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал результаты чемпионата мира по блицу среди мужчин. Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили титул чемпиона мира.

«Они оба были достойны титула, это точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет», — приводит слова генерального директора ФИДЕ VG.

Сутовский подчеркивает, что сами игроки хотели разделить победу на турнире.

В финале Карлсен и Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил разделить титул чемпиона мира.