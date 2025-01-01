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Шахматы

Сегодня, 13:08

В ФИДЕ назвали сложным решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал результаты чемпионата мира по блицу среди мужчин. Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили титул чемпиона мира.

«Они оба были достойны титула, это точно. Пришел бы я к такому же решению, если бы это зависело от меня? Я не уверен. Но принимать такие решения всегда сложно: для кого-то они будут правильными, для кого-то нет», — приводит слова генерального директора ФИДЕ VG.

Сутовский подчеркивает, что сами игроки хотели разделить победу на турнире.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

В финале Карлсен и Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил разделить титул чемпиона мира.

Источник: VG
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Шахматы
Магнус Карлсен
Эмиль Сутовский
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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