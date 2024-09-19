В ФИДЕ опровергли снятие вопроса о полноценном допуске россиян с повестки генассамблеи

Рассмотрение вопроса о полноценном допуске российских спортсменов генеральной ассамблеей Международной шахматной федерации (ФИДЕ) остается в силе и включено в повестку предстоящего заседания, которое состоится 21-22 сентября в Будапеште, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Итоговое рассмотрение всех предложений состоится на генеральной ассамблее. Совет ФИДЕ только подготавливает рекомендации для работы ассамблеи. В своем обсуждении совет делал главный упор на гуманитарные аспекты текущей ситуации. В настоящее время итоговые резолюции после заседания совета еще не утверждены», — говорится в сообщении.

Ранее портал Chessdom сообщил, что совет ФИДЕ снял с повестки генассамблеи вопрос о возвращении россиян к турнирам в полноценном статусе, который предложил внести на рассмотрение президент Федерации шахмат Кригизии Бабур Тольбаев. Позднее Федерация шахмат Украины потребовала от ФИДЕ не допустить полноценного выступления россиян на турнирах.