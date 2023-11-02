В ФШР готовы поддержать украинского гроссмейстера, пожавшего руку россиянину

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что организация готова поддержать украинского гроссмейстера Юрия Кузубова.

Кузубов пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву до и после партии седьмого тура турнира Grand Swiss. Украинский шахматист в итоге обыграл россиянина.

«Окажет ли ФШР поддержку Кузубову, если потребуется? Почему же не оказать поддержку? Пожалуйста! Но я хочу сказать, что все турниры, которые проводятся у нас в стране, открыты для украинских спортсменов, и многие из них с удовольствием принимают участие», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Кузубов подвергся травле на родине из-за рукопожатия с Артемьевым.