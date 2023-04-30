В ФШР оценили масштаб матча за мировую корону: «Адреналина будет очень много, даже у людей, которые отдалены от шахмат»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал для «СЭ» поделился ожиданиями от тай-брейке за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Очень верим, что 17-м чемпионом мира станет гроссмейстер Ян Непомнящий. Думаю, что шахматисты находятся в равном психологическом состоянии, потому что они за три недели друг друга узнали очень хорошо. Как только кто-то попадал в психологическую яму, то сразу же выглядел нехорошо. Это было, к сожалению, с Яном и с Динем. На тай-брейке все начнется с нуля. Сегодня все начнется с 0:0, а если после четырех партий будет 2:2, то будет игра «смерти» — Армагеддон! Адреналина будет очень много, даже у людей, которые отдалены от шахмат. Это историческое событие. Будем верить, что сегодня будет праздник в цветах нашего флага», — сказал Ткачев «СЭ».

Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Новый чемпион мира определится на тай-брейке сегодня, 30 апреля.