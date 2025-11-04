Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

4 ноября, 16:30

В ФШР рассчитывают, что им будет дано поручение разработать межведомственную программу «Шахматы для всех»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил большую работу губернатора Курской области Александра Хинштейна по популяризации шахмат.

«По инициативе Александра Хинштейна в новом, 2025-2026 учебном году во всех общеобразовательных организациях Курской области в 2827 классах (42 997 обучающихся) начального образования введена дополнительная образовательная программа/внеурочная деятельность по направлению «Шахматы».

Для реализации программы «Шахматы» ФШР в сотрудничестве с Федерацией шахмат Свердловской области и при содействии президента федерации Андрея Симановского в кратчайшие сроки передали в регион 600 демонстрационных досок, более 4000 комплектов шахмат (доска и фигуры) и 2000 экземпляров учебно-методического комплекса «Шахматная школа», разработанного ФШР. Также ФШР организовала и провела бесплатное обучение 334 педагогов Курской области по дополнительной образовательной программе «Интеграция шахматной культуры в образовательный процесс».

Руководители регионов понимают, что шахматы являются универсальным инструментом, который позволяет воспитывать стратегическое мышление, внимание и способность принимать самостоятельные решения, формировать будущих лидеров и интеллектуальную элиту страны. Самарская область, Тульская область, Кемеровская область — Кузбасс, Республика Татарстан — регионы, в которых современное образование вышло за рамки школьных программ, успешно применяются новые формы развития мышления и лидерских качеств у детей.

Мое твердое убеждение — положительный опыт и конкретные примеры названных регионов требуют масштабирования и активного внедрения во все регионы нашей великой Родины. Очень надеюсь, что 6 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта» Федерации шахмат России будет дано поручение разработать межведомственную программу «Шахматы для всех» и план мероприятий по ее реализации. Это даст огромный импульс развитию шахмат среди детей и юношей в нашей стране», — подчеркнул «СЭ» Ткачев.

Александр Ткачев.«Надеюсь, 14 декабря Генассамблея ФИДЕ примет положительное решение о полноценном возвращении России». Интервью Ткачева

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

Telegram Дзен Max
Шахматы
Александр Ткачев
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя