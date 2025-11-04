В ФШР рассчитывают, что им будет дано поручение разработать межведомственную программу «Шахматы для всех»

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил большую работу губернатора Курской области Александра Хинштейна по популяризации шахмат.

«По инициативе Александра Хинштейна в новом, 2025-2026 учебном году во всех общеобразовательных организациях Курской области в 2827 классах (42 997 обучающихся) начального образования введена дополнительная образовательная программа/внеурочная деятельность по направлению «Шахматы».

Для реализации программы «Шахматы» ФШР в сотрудничестве с Федерацией шахмат Свердловской области и при содействии президента федерации Андрея Симановского в кратчайшие сроки передали в регион 600 демонстрационных досок, более 4000 комплектов шахмат (доска и фигуры) и 2000 экземпляров учебно-методического комплекса «Шахматная школа», разработанного ФШР. Также ФШР организовала и провела бесплатное обучение 334 педагогов Курской области по дополнительной образовательной программе «Интеграция шахматной культуры в образовательный процесс».

Руководители регионов понимают, что шахматы являются универсальным инструментом, который позволяет воспитывать стратегическое мышление, внимание и способность принимать самостоятельные решения, формировать будущих лидеров и интеллектуальную элиту страны. Самарская область, Тульская область, Кемеровская область — Кузбасс, Республика Татарстан — регионы, в которых современное образование вышло за рамки школьных программ, успешно применяются новые формы развития мышления и лидерских качеств у детей.

Мое твердое убеждение — положительный опыт и конкретные примеры названных регионов требуют масштабирования и активного внедрения во все регионы нашей великой Родины. Очень надеюсь, что 6 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта» Федерации шахмат России будет дано поручение разработать межведомственную программу «Шахматы для всех» и план мероприятий по ее реализации. Это даст огромный импульс развитию шахмат среди детей и юношей в нашей стране», — подчеркнул «СЭ» Ткачев.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.