Ткачев: «Шансы, что наши ведущие шахматисты выступят на чемпионате мира в США, заметно повысились»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил, что Министерство спорта помогает нашим шахматистам в получении американских виз для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу.

— Действующий чемпион России Владислав Артемьев сомневался: играть или не играть на Суперфинале в Барнауле?

— Нет, он сразу дал свое согласие. Влад по-прежнему сомневается насчет чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

— Было бы здорово, если бы он сыграл. Есть хорошие шансы на победу в том же блице.

— Насчет получения виз в США могу сказать, что мы серьезно продвинулись в решении этого вопроса. Организационную поддержку готово оказывать Минспорта, за что большое спасибо Михаилу Дегтяреву. В ближайшие дни мы предоставим дорожную карту игрокам, с пошаговыми действиями. Так что шансы, что наши ведущие игроки выступят в США в конце года, заметно повысились. Понятно, что в получении визы всегда есть элемент непредсказуемости, но тем не менее, — сказал Ткачев «СЭ».

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в США в декабре 2024 года.

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