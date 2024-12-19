В ФШР с оптимизмом смотрят на выступление россиян на чемпионате мира в Нью-Йорке

Исполнительный директор Федерация шахмат России Александр Ткачев заявил, что с оптимизмом смотрит на выступление российских игроков на стартующем в конце декабря чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Рапид и блиц — непредсказуемые дисциплины. Хотя матч (за звание чемпиона мира) в Сингапуре показал, что и нормальные шахматы далеки от прогнозов. Тем не менее, наша сборная крепкая. В составе и Ян (Непомнящий), и (Даниил) Дубов, и (Валентина) Гунина с (Анастасией) Боднарук, победившие на прошлом чемпионате мира, и (Андрей) Есипенко, который неплохо сыграл на последнем турнире. Амбициозные юниоры. В целом мы с оптимизмом смотрим на турнир», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. На турнире выступят 19 россиян.