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Сегодня, 13:18

В ФШР считают, что ФИДЕ боится принимать ответственные решения: «Пора возвращать наши флаг и гимн!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал «СЭ» решение ФИДЕ разрешить выступать россиянам и белорусам под флагом международной федерации до января 2026 года.

«В текущих реалиях совет ФИДЕ вполне мог принять решение, чтобы российские спортсмены выступали с флагом. Пора уже возвращать наши флаг и гимн! Ощущение, что Совет ФИДЕ просто боится принимать ответственные решения. Они оставили все, как есть... на генеральной ассамблее мы рассчитывали на то, что нас в полном объеме вернут на международную арену. Этого не случилось из-за, мягко скажем, неубедительной позиции Совета ФИДЕ», — сказал Ткачев «СЭ».

Предыдущее разрешение действовало до 1 января 2025 года.

Шахматы
Александр Ткачев
ФИДЕ
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