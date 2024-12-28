В ФШР считают инцидент с наказанием Карлсена вредным для шахмат: «Мы можем его просто потерять»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в комментарии «СЭ» поделился мнением об инциденте с Магнусом Карлсеном во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

ФИДЕ отстранила норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах, после предупреждения и штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с мирового первенства по блицу.

«Нельзя так поступать с сильнейшим шахматистом мира. Мы можем его просто потерять. Эта шумиха точно не на пользу шахматам. Дресс-код есть дресс-код, но вы тогда уж не впускайте человека в зал! На чемпионатах России мы сразу не пускаем человека в зал в таких ситуациях, пока он не переоденется. Но здесь его уже пропустили...Что уж, выгонять? Исключений быть не должно, но надо нормально выполнять тобой же установленные правила. ФИДЕ не учится на своих ошибках», — сказал Ткачев «СЭ».

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год. 34-летний норвежец — многократный победитель и призер главных международных турниров и обладатель 5 шахматных «Оскаров».