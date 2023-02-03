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Сегодня, 12:35

В Госдуме надеются, что переход ФШР в Азию — оправданный поступок

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном утверждении перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) в конце февраля — в начале марта на заседании конгресса ACF.

«Мне кажется, это историческое решение. Как гласит история, шахматы начинали в Индии. Решение спорное. Мы не можем до сих пор понять, насколько нас там ждут. Самый главный результат — это возможность наших спортсменов участвовать в соревнованиях. С шахматами чуть легче, потому что это не олимпийский вид спорта, то с другими видами спорта могут возникать вопросы. Для каждого вида спорта вопрос о переходе очень индивидуален. Каждая федерация должна сама принимать решение, насколько ей это выгодно, насколько это эффективно и что это даст: больше плюсов или больше минусов. Любой переход — это кардинальное изменение судьбы спорта и судьбы наших спортсменов. Надеемся, что это оправданный, взвешенный поступок. Пожелаем нашим спортсменам удачи и продвижения вперед. Могут ли последовать спортивные федерации примеру ФШР? Могут, многие федерации ведут переговоры. Может это и хорошо. Потому что сидеть без соревнований не вариант. Мы должны обеспечить спортсменам возможность конкурентной борьбы», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее о возможном переходе сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Дмитрий Свищев
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