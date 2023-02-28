В Госдуме заявили, что у спортивных федераций при переходе в Азию нет права на ошибку

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, говоря о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), предположил, что и другие виды спорта могут пойти по пути ФШР.

«Дает ли переход в Азию право отбираться на чемпионат мира, другие соревнования? Это неолимпийская дисциплина — а как быть с олимпийскими? МОК отдал ситуацию на откуп международным федерациям, те сейчас очень аккуратно прощупывают ситуацию — допускать россиян или нет. Не думаю, что это будет простой путь, но они потихоньку задумываются. Повторюсь, у каждой федерации свой выбор, но права на ошибку нет, потому что цена неудачи — судьба молодых спортсменов, которые продолжают спортивный рост и карьеру», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.