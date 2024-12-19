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Шахматы

Сегодня, 13:05

В Ханты-Мансийске определились обладатели Кубков России

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Кубок России по шахматам.
Фото Александр Кислый
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В столице Югры завершились финалы Кубков России среди мужчин и женщин. Соревнования проводились по нокаут-системе при 16 участниках у мужчин и восьми — у женщин.

В женском турнире двукратной обладательницей звания стала международный мастер Марина Корнева, представляющая Свердловскую область. По ходу турнира она обыграла москвичку Екатерину Борисову, Анну Журову из Воронежской области, а в финале была сильнее Дарьи Войт (Москва).

В мужском турнире уверенную победу одержал москвич Вадим Звягинцев, повторивший свой успех 2011 года. По ходу турнира гроссмейстер не потерпел ни одного поражения, выиграв матчи у Сергея Волкова (Республика Мордовия), Алексея Придорожного, Ильи Ильюшенка (оба — ХМАО — Югра) и финальный — у Жамсарана Цыдыпова (Республика Бурятия).

Шахматы
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