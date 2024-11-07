В Харбине провели «Матч Дружбы»

Традиционный российско-китайский «Матч Дружбы» прошел с 3 по 7 ноября в Харбине.

Как символ добрых и крепких спортивных связей между Россией и Китаем, «Матч Дружбы» регулярно проводился с 2014 года поочередно в обеих странах, но был приостановлен в период пандемии. Формат мероприятия предусматривает встречу российской и китайской юношеских команд (по шесть мальчиков и две девочки до 14 лет), а также матч между шахматными звездами двух стран.

Звездным игроком от России стал двукратный чемпион страны гроссмейстер Владислав Артемьев, от Китая — бронзовый призер чемпионата мира по блицу среди женщин 2023 года гроссмейстер Чжу Цзиньэр.

В составе юношеской сборной выступили учащиеся Областной гимназии имени Е.М.Примакова, чья команда три года подряд выигрывает финал «Белой ладьи». Состав: Леонид Варанкин, Кирилл Миннуллин, Борис Плотников, Александр и Дмитрий Усовы, Александр Федосов, Ольга Вишталь и Александра Морозова, тренер — гроссмейстер Игорь Ягупов.

Турнир состоял из двух частей: матч между юношескими командами по шевенингенской системе в быстрые шахматы и звездный матч — четыре тура в рапид и 10 туров в блиц.

Поединок между российскими и китайскими школьниками закончился со счетом 36,5:27,5 в пользу хозяев. В матче Владислава Артемьева и Чжу Цзиньэр российский гроссмейстер разгромил свою соперницу со счетом 12,5:1,5.

После основной части участники матча звезд дали сеансы школьникам. Артемьев выиграл все партии; российские участники дали бой китаянке, но уступили 3:5.

6 ноября участников ждала обширная культурная программа.

Екатерина Васильченко