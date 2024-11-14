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Сегодня, 11:30

В Калькутте начался супертурнир Tata Steel India 2024

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В Калькутте стартовал супертурнир Tata Steel Chess India 2024, в программу которого входят соревнования по рапиду и блицу. В мужском и женском турнирах участвуют сильнейшие шахматисты мира.

После трех туров в рапид у мужчин вперед вырвался Нодирбек Абдусатторов — 2,5 очка. По 2 очка набрали С.Л. Нараянан, Уэсли Со и Магнус Карлсен. В «полтиннике» идут Даниил Дубов, Нихал Сарин и Арджун Эригайси. 1 очко в активе у Р. Прагнанандхи, по 0,5 — у Винсента Каймера и Сантоша Видита.

В женском турнире лидируют Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Агравал Вантика — по 2 очка. На пол-очка от них отстают Нана Дзагнидзе, Хампи Конеру, Харика Дронавалли и Дивья Дешмукх. По 1 очку набрали Александра Костенюк, Вайшали Рамешбабу и Валентина Гунина.

Пресс-служба ФШР

Шахматы

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