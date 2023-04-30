КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:25

В Кремле поздравили Дин Лижэня с победой над Непомнящим

Иван Торопцев
Корреспондент
Дин Лижэнь (слева) и Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ отреагировал на победу китайца Дин Лижэня над российским гроссмейстером Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7). В воскресенье, 30 апреля Дин Лижэнь обыграл Непомнящего на тай-брейке (2,5-1,5).

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым в истории китайцем, которому удалось завоевать мировую шахматную корону.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230430/pesko-1868865967.html
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Авербух покажет шоу о войне. Одна из его участниц вернулась через два месяца после родов
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»
Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»
Непомнящий назвал специалистов, готовивших его к матчу за звание чемпиона мира
Непомнящий заявил, что его сопернику было полегче играть в Астане
Дин Лижэнь заявил, что никогда не мечтал стать чемпионом мира
Ян Непомнящий после поражения от Дин Лижэня: «Я планирую еще поиграть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий: «У меня были все шансы, должен был закончить матч в классических партиях»

Филатов — о поражении Непомнящего: «Ян, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат»