В Международной федерации шашек объяснили популярность шахмат

Президент Международной федерации шашек Владимир Лангин считает, что шахматы стали популярнее шашек из-за политики.

«Шашки набирают популярность во всем мире, в нашу федерацию входит более 70 стран. Конечно, у нас не такая большая и развитая федерация, как у шахмат. Шахматы стали популярнее, так как они в свое время были мощным инструментом политики. Бобби Фишер (11-й чемпион мира по шахматам — Прим. «СЭ») был противопоставлен огромной советской машине, и это привлекло внимание», — сказал Лангин ТАСС.

В России в подмосковном парке «Патриот» проходит чемпионат мира по шашкам.