Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:45

В Москве состоится международный шахматный фестиваль

Telegram Дзен

Он пройдет с 17 по 23 июля в 19-й раз. В рамках программы Международного шахматного фестиваля Moscow Open второй раз пройдет турнир звезд.

В этом году в борьбу за призовые места вступят четыре ведущих российских гроссмейстера: чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, вице-чемпиона мира Сергей Карякин (Москва), трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России Александр Грищук (Москва), чемпион Европы, двукратный чемпион России Евгений Томашевский (Саратов), чемпион Европы, победитель Moscow Open 2022 Владислав Артемьев (Казань).

Турнир пройдет с 21 по 23 июля в два этапа. Гроссмейстеры сыграют с контролем времени по 15 минут на партию и добавлением 10 секунд на ход, начиная с первого. На первом этапе участники сразятся между собой по круговой системе в два круга. 21 и 22 июля будут играться по три партии (1, 2 круг соответственно). Начало в 16:00. Во втором, финальном этапе в матче за первое место сыграют участники, занявшие 1 и 2 места на первом этапе. «Бронзу» разыграют участники, занявшие на первом этапе 3 и 4 строчки таблицы. Начало в 14:00.

Матчи будут состоять из двух партий (белыми, черными). Если результат матча 1:1, играется решающая партия — «Армагеддон», где у играющего белыми фигурами будет 6 минут, у играющего черными фигурами — 5 минут; добавка 3 секунд на ход — с 61 хода. В случае победы в этой партии игрок выигрывает матч. Если партия завершается ничьей, то победу в матче одерживает участник, игравший черными фигурами.

23 июля по окончании матчей состоится автограф-сессия с участниками турнира звезд.

В рамках Moscow Open 2023 с 17 по 23 июля также состоятся крупные массовые турниры: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, детский этап Кубка России «Умные дети — сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Участие в них примут более 1 000 игроков разного возраста и спортивной квалификации. Участники сразятся по швейцарской системе в 9 туров.

На Moscow Open 2023 будет организована и деловая программа: Всероссийский семинар судей и круглый стол «Подготовка кадров для преподавания шахмат в общеобразовательных школах». Гостей и болельщиков на форуме ждет программа дополнительных спортивных мероприятий: Кубок Национальной студенческой шахматной лиги и Кубок Анатолия Карпова по блицу. Ежедневно все желающие смогут послушать комментарии партий в режиме онлайн от именитых экспертов и провести сеанс одновременной игры в VR-шлеме.

Эльдар Мухаметов

Источник: https://www.sport-express.ru/chess/
Шахматы
Обсудить
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев встретился с главой Тольятти