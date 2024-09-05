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В Москве стартовал V Кубок Михаила Ботвинника

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С 3 по 10 сентября в Москве проходит пятый Открытый международный Кубок чемпиона мира Михаила Ботвинника среди юношеских команд стран СНГ.

Участвуют коллективы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Турнир проводится по круговой системе в 9 туров.

Каждую команду возглавляет капитан-гроссмейстер, остальные участники — четыре юных спортсмена (минимум одна девушка) до 14 лет. Капитаны дают сеансы одновременной игры с часами соперникам из других команд. Очки, набранные участниками одной команды (детьми и капитанами), суммируются.

В составе команды России выступают: гроссмейстер Михаил Демидов (капитан), Святослав Лисенков, Максим Иванников, Диана Хафизова и Виктория Меркулова.

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