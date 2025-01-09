В Москве завершился турнир «Умные дети — сильная Россия»

7 января в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника завершились Всероссийские соревнования по шахматам «Умные дети — сильная Россия». В них приняли участие 12 команд мальчиков до 11 лет.

1-е место, выиграв все 7 матчей и набрав 14 очков, заняла команда «Шахматная Москва». Состав: Владислав Сиверин, Даниил Блохин, Федор Гиринович, Роман Савельев, Юрий Шумилин. Капитан — Владислав Матюнин.

2-е место у «Сборной Московской области», 12 матчевых очков. Состав: Илья Мальченко, Лев Болотин, Михаил Беляев, Лев Эрлих, Александр Мармылев. Капитан — Игорь Ковпак.

3-е место заняла «Вологодская область», 10 матчевых очков. Состав: Иван Соколов, Микаэл Шагинян, Федор Иванов, Никита Кудрявцев. Капитан — Илья Иванов.