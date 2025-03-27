Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

27 марта, 16:20

В Никосии прошел четвертый этап женского Гран-при ФИДЕ

Александра Горячкина.
Фото Анна Волкова
Telegram Дзен

На Кипре завершился четвертый этап женского «Гран-при» ФИДЕ — серия должна определить двух участниц турнира претенденток.

Набрав по 6 очков из 9, первое-второе места поделили украинка Анна Музычук и китаянка Чжу Цзиньэр. По дополнительным показателям первой стала Музычук. В активе россиянки Александры Горячкиной 5 очков: она стала пятой, отстав по коэффициенту от индианки Харики Дронавалли и украинки Марии Музычук.

Александра Горячкина сделала новый важный шаг к квалификации в отборочном цикле, но борьба в двух заключительных турнирах будет еще очень острой, хотя шансы нашей спортсменки на победу в серии весьма высоки.

Какая ситуация сложилась в турнирной таблице общего зачета перед двумя заключительными этапами в Индии и Австрии, где Горячкина уже не сыграет и вынуждена будет следить за выступлениями конкуренток?

У Александры 308,34 балла — она прибавила к своей солидной сумме 71,67 балла за Кипр. На втором месте пока идет Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 197,5, но Бибисара тоже закончила свое выступление в серии, поэтому ее неизбежно обгонят другие спортсменки.

У Анны Музычук сейчас 189,17 балла — она будет играть в заключительном, шестом австрийском этапе. Обогнать Горячкину Музычук-старшей позволит чистое первое место — 130+189=319. А вот, например, для Тань Чжунъи (Китай) и Хампи Конеру (Индия) Горячкина уже недосягаема — у них 170 и 161,67 очка, и тут не помогает даже прибавка 130 баллов.

Главная опасность для российской спортсменки заключается в выступлении не только Аллы Музычук, но и Чжу Цзиньэр — та только открыла сезон и набрала уже 117,5 балла. Так, если Чжу выиграет пятый турнир в Индии и при этом финиширует в Австрии второй за Музычук, то займет в серии первое место, Анна останется второй, а Александра — лишь третьей.

Но это пока лишь один из немногих негативных теоретических раскладов. А позитивных для Горячкиной гораздо больше. На заключительные старты выйдет очень много сильных шахматисток. Например, в Индии с ее климатом, специфической пищей и другими колоритными моментами сыграют разделившие первое место на третьем этапе в Монако Хампи Конеру и Бат Монгонтуул (Монголия), вернется в гонку победительница первого этапа Алина Кашлинская (Польша), выступят Рамешбабу Вайшали (Индия) и получившая шанс проявить себя россиянка Полина Шувалова, которая заменила соотечественницу Екатерину Лагно.

Следующая битва «Гран-при» ФИДЕ, которая, вероятно, внесет определенную ясность в розыгрыш, пройдет в Пуне с 13 по 25 апреля.

Пресс-служба ФШР

Читайте также
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя