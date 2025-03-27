В Никосии прошел четвертый этап женского Гран-при ФИДЕ

На Кипре завершился четвертый этап женского «Гран-при» ФИДЕ — серия должна определить двух участниц турнира претенденток.

Набрав по 6 очков из 9, первое-второе места поделили украинка Анна Музычук и китаянка Чжу Цзиньэр. По дополнительным показателям первой стала Музычук. В активе россиянки Александры Горячкиной 5 очков: она стала пятой, отстав по коэффициенту от индианки Харики Дронавалли и украинки Марии Музычук.

Александра Горячкина сделала новый важный шаг к квалификации в отборочном цикле, но борьба в двух заключительных турнирах будет еще очень острой, хотя шансы нашей спортсменки на победу в серии весьма высоки.

Какая ситуация сложилась в турнирной таблице общего зачета перед двумя заключительными этапами в Индии и Австрии, где Горячкина уже не сыграет и вынуждена будет следить за выступлениями конкуренток?

У Александры 308,34 балла — она прибавила к своей солидной сумме 71,67 балла за Кипр. На втором месте пока идет Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 197,5, но Бибисара тоже закончила свое выступление в серии, поэтому ее неизбежно обгонят другие спортсменки.

У Анны Музычук сейчас 189,17 балла — она будет играть в заключительном, шестом австрийском этапе. Обогнать Горячкину Музычук-старшей позволит чистое первое место — 130+189=319. А вот, например, для Тань Чжунъи (Китай) и Хампи Конеру (Индия) Горячкина уже недосягаема — у них 170 и 161,67 очка, и тут не помогает даже прибавка 130 баллов.

Главная опасность для российской спортсменки заключается в выступлении не только Аллы Музычук, но и Чжу Цзиньэр — та только открыла сезон и набрала уже 117,5 балла. Так, если Чжу выиграет пятый турнир в Индии и при этом финиширует в Австрии второй за Музычук, то займет в серии первое место, Анна останется второй, а Александра — лишь третьей.

Но это пока лишь один из немногих негативных теоретических раскладов. А позитивных для Горячкиной гораздо больше. На заключительные старты выйдет очень много сильных шахматисток. Например, в Индии с ее климатом, специфической пищей и другими колоритными моментами сыграют разделившие первое место на третьем этапе в Монако Хампи Конеру и Бат Монгонтуул (Монголия), вернется в гонку победительница первого этапа Алина Кашлинская (Польша), выступят Рамешбабу Вайшали (Индия) и получившая шанс проявить себя россиянка Полина Шувалова, которая заменила соотечественницу Екатерину Лагно.

Следующая битва «Гран-при» ФИДЕ, которая, вероятно, внесет определенную ясность в розыгрыш, пройдет в Пуне с 13 по 25 апреля.

Пресс-служба ФШР