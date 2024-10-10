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Сегодня, 11:10

В Новосибирске завершился Кубок НГТУ — этап Детского Кубка России

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Новосибирский технический университет в течение недели принимал этап Всероссийского шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири».

«Кубок НГТУ», этап шахматного фестиваля «Интеллектуалы Сибири», проводился в четырех возрастных группах среди мальчиков и девочек, юношей и девушек и собрал более 150 участников из Алтайского, Красноярского, Пермского, Хабаровского, Приморского краев, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской, Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителями стали у мальчиков и девочек до 9 лет — Роман Лобашов (Алтайский край) и Ульяна Тимофеева (Красноярский край), у мальчиков и девочек до 11 лет — Дамир Верхотуров (Приморский край) и Мария Данилова (Томская область), у мальчиков и девочек до 13 лет — представители Новосибирской области Ян Бородкин и Вера Ивасенко, у юношей и девушек до 15 лет — Виктор Зайцев (Красноярский край)и Елизавета Сенкус (Кемеровская область).

Пресс-служба Федерации шахмат Новосибирской области

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