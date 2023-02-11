В Ноябрьске состоялся этап Детского Кубка России

С 24 по 31 января в СК «Зенит» города Ноябрьск прошли всероссийские соревнования «Мемориал В.Н. Оноприенко» — этап Детского Кубка России.

В соревнованиях принял участие 231 шахматист из Алтайского края, ЯНАО, ХМАО, городов Москва и Санкт-Петербург, Кемеровской, Омской, Свердловской, Тюменской областей.

Победителями в своих группах стали Роман Кожевников (мальчики до 9 лет), Анастасия Лубенцова (девочки до 9 лет), Лев Гудованый (мальчики до 11 лет), Ульяна Киричук (девочки до 11 лет), Адриан Санчес-Шананин (мальчики до 13 лет), Анжелика Говорова (девочки до 13 лет) и Иван Шермилко (юноши до 15 лет).

Этери Кублашвили