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Сегодня, 15:10

В России могут пройти соревнования под эгидой Азиатской шахматной федерации

Алина Савинова
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что вступление организации в состав Азиатской шахматной федерации в дальнейшем может поспособствовать проведению турниров ACF в России.

«За все время существования Европейского шахматного союза [в России] было всего одно мероприятие европейского уровня. Мы умеем их проводить, нам просто не давали это делать. Ни одного россиянина не было в органах правления, теперь есть. Уверен, в ACF будет по-другому. Есть вероятность, что уже в этом году пройдут соревнования под эгидой ACF в России», — приводит ТАСС слова Ткачева.

28 февраля ФШР перешла в Азиатскую шахматную федерацию. За ее включение проголосовали 29 делегатов ACF.

Источник: https://tass.ru/sport/17212647
Александр Ткачев
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