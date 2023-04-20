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Сегодня, 18:51

В Сеть была слита стратегия Лижэня перед матчем с Непомнящим

Виктория Кравченко
Дин Лижэнь.
Фото Reuters
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В Сети появилась информация о том, что была слита предматчевая стратегия китайского шахматиста Дин Лижэня. На данный момент он сражается с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира.

Пользователи сайта Lichess.сom обнаружили подозрительную активность двух аккаунтов, партии которых содержат редкие дебютные варианты, которые применял Дин Лижэнь в текущем матче за звание чемпиона мира. Оба профиля были зарегистрированы с разницей в один день и сыграли более 70 партий друг против друга в промежутке с 14 февраля по 5 апреля.

Сегодня, 20 апреля, Непомнящий свел вничью восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Во время партии россиянин допустил несколько ошибок, но его соперник не смог ими воспользоваться. Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 4,5-3,5.

Девятая партия состоится в пятницу, 21 апреля, россиянин будет играть белыми.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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