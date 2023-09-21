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Сегодня, 10:35

В Смольном открылась выставка «Музей шахмат. Петербургская тема»

Фото Анастасия Васина
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В Смольном 18 сентября состоялось торжественное открытие выставки «Музей шахмат. Петербургская тема», приуроченной к проведению Суперфиналов чемпионатов России по шахматам. Соревнования пройдут в Государственном музее-заповеднике «Царское село» с 30 сентября по 13 октября в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

В открытии мероприятия приняли участие заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев и президент Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга Георгий Фокин.

После торжественной части почетные гости ознакомились с выставкой. Об уникальных экспонатах, изображенных на тематических хардпостерах, рассказал директор Музея шахмат ФШР, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников.

В экспозиции представлены материалы о родоначальнике русской шахматной школы Михаиле Чигорине, шахматах эпохи Екатерины Великой, петербургском шахматном кафе «Доминик» и картонных шахматах блокадного Ленинграда.

Также в ходе мероприятия состоялась рабочая встреча Александра Ткачева и Георгия Фокина с членом Правительства Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внешним связям города Евгением Григорьевым.

Выставка организована Федерацией шахмат России, Спортивной федерацией шахмат Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.

(Даниил Недоступ)

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