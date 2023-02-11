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Сегодня, 01:36

В Сочи пройдут седьмые Всероссийские соревнования «Восхождение»

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Седьмые Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение» пройдут с 15 по 25 марта 2023 года в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель».

Организатором соревнования является Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

В соревновании примут участие команды, сформированные из обучающихся одного детского дома или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 2007 г.р. и моложе.

Участников ожидает разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая в себя спортивные соревнования, веселую анимацию, конкурсы, мастер-классы, сеансы одновременной игры и многое другое.

Этери Кублашвили

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