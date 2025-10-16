Видео
16 октября, 13:50

В Сочи стартовали чемпионаты России по рапиду и блицу

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Полина Шувалова.
Фото Этери Кублашвили

Личные и командные чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу проходят в Гранд Отеле «Жемчужина» в Сочи с 13 по 20 октября.

В числе участников мужских (открытых) личных и командных чемпионатов гроссмейстеры Александр Грищук, Эрнесто Инаркиев, Александр Морозевич, Александр Рязанцев, Алексей Гребнев, Максим Матлаков, Иван Землянский, Павел Понкратов, Арсений Нестеров, Александр Шиманов, Савва Ветохин, Сергей и Андрей Дрыгаловы, Владимир Поткин, Рудик Макарян, Вадим Звягинцев, Жамсаран Цыдыпов, Никита Афанасьев, Артем Усков и другие спортсмены.

В женских соревнованиях выступают такие титулованные спортсменки, как Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Екатерина Гольцева, Наталья Погонина, Дарья Войт, Баира Кованова, Екатерина Ковалевская, Дарья Чарочкина и многие другие.

14 октября состоялись чемпионаты России по блицу. На открытии шахматистов поприветствовали вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин и главный судья соревнований Александр Иванов.

Сергей Смагин вручил победителю серии «Гран-при Черного моря» Никите Афанасьеву сертификат на автомобиль LADA от официального автомобильного партнера турнира АО «АвтоВАЗ». Гроссмейстер из Краснодарского края выигрывает серию уже в третий раз. Наши поздравления!

Чемпионат России по блицу выиграл международный мастер из Челябинской области Ярослав Ремизов, в активе которого 10,5 очка из 13. По 10 очков набрали гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия), международный мастер Александр Тряпишко (Республика Крым) и гроссмейстер Денис Хисматуллин (Республика Башкортостан). По коэффициенту вторым стал Цыдыпов, третьим — Тряпишко.

Чемпионкой России по блицу стала женский гроссмейстер Полина Шувалова (Москва), набравшая 11 очков из 13. На полтора очка от победительницы отстали женские гроссмейстеры Лея Гарифуллина (Свердловская область), Баира Кованова (Саратовская область) и Екатерина Гольцева (Нижегородская область). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Участникам еще предстоит выявить сильнейших в быстрых шахматах, а также в командных чемпионатах страны по рапиду и блицу.

Этери Кублашвили

Шахматы
