Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:15

В Сочи стартует командный чемпионат России

Telegram Дзен

Командный чемпионат России по шахматам пройдет в Сочи с 25 апреля по 6 мая. Местом проведения станет легендарный Гранд отель «Жемчужина», который уже более 10 лет принимает главные командные турниры страны.

В программе соревнований проводятся: XXXII чемпионат России среди мужских команд «Премьер-лига», XXVI чемпионат России среди женских команд, всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига», а также первенства России среди команд юношей и девушек 2011 г.р. и моложе.

В «Премьер-лиге» 10 команд сыграют по круговой системе. В «Высшей лиге» примут участие 44 коллектива, в женском чемпионате страны за призы поборются 18 команд, турнир юношей собрал 20 дружин, а соревнование девушек — 12.

Среди участников — такие известные и титулованные шахматисты, как Андрей Есипенко (Высшая лига, «Централ Парк Тауэр»), Александр Грищук, Владислав Артемьев, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Максим Матлаков (все — Премьер-лига, КПРФ), Евгений Наер (Премьер-лига, ШСМ), Полина Шувалова (Премьер-лига, Русская шахматная школа), Лея Гарифуллина (женский чемпионат, «Сима Ленд»), Валентина Гунина (женский чемпионат, ШСМ) и другие.

Игровые дни: 26-30 апреля и 2-5 мая. Выходной день — 1 мая.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
Читайте также
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
В 2025 году отметят 80-летие со дня Победы
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
ФСБ показала кадры предотвращения теракта в Нижегородской области
Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя