В Сочи стартуют чемпионаты России по рапиду и блицу

Личные и командные чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин пройдут с 13 по 20 октября в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие такие известные шахматисты, как Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Санан Сюгиров, Игорь Лысый, Борис Грачев, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Наталья Погонина, Ольга Гиря и многие другие.

Личные чемпионаты по блицу состоятся 14 октября, по рапиду — 15 и 16 октября. Командные соревнования пройдут соответственно 17 и 18-19 октября. Призовой фонд всех турниров составляет 4 миллиона 350 тысяч рублей.