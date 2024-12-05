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В Сочи завершился II Командный кубок России

Владимир Барский
Корреспондент
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Во вторник, 3 декабря, в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» состоялся заключительный, седьмой тур II Командного кубка России.

В открытом турнире команда СК КПРФ, еще накануне обеспечившая себе победу в турнире, со счетом 4:0 обыграла команду Воронежа. Сборная Новосибирской области со счетом 3,5:0,5 выиграла у первой сборной Республики Саха (Якутия), а Алтайский край выиграл у Краснодарского края 2,5:1,5.

Итоговое положение:

1. СК КПРФ (Москва) — 14 матчевых очков (24,5 — сумма индивидуальных очков)

2. Сборная Новосибирской области — 11 (18,5)

3. Киммерия (Республика Крым) — 9 (14,5).

За команду-победительницу играли гроссмейстеры Даниил Дубов, Александр Грищук, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Павел Понкратов, капитан — гроссмейстер Игорь Ягупов.

Столько же матчевых и индивидуальных очков набрал Алтайский край, но уступил Киммерии по второму дополнительному показателю и остался на 4-м месте.

У женщин команда Воронежа уступила сборной Новосибирской области 1,5:2,5, а СШ по шахматам и шашкам выиграла у Сочи 3:1.

Итоговое положение:

1. СШ по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) — 10 (16,5)

2. Воронеж — 9 (16,5)

3. Сборная Новосибирской области — 9 (16,5).

В составе петербургской команды выступали международные мастера Анастасия Боднарук, Евгения Овод, женский мастер ФИДЕ Татьяна Гетьман, женский гроссмейстер Виктория Черняк и женский мастер ФИДЕ Марина Кузнецова, капитан — гроссмейстер Валерий Попов.

Следом в Сочи пройдут финалы Рапид Гран-при России среди мужчин и женщин (по 14 участников) а также финальные турниры Рапид Гран-при России среди мужчин-ветеранов (12 участников) и женщин-ветеранов (11 участниц).

Шахматы
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