В Якутске пройдут крупные шахматные турниры

С 31 марта по 11 апреля в Якутске состоится Кубок главы Республики Саха (Якутия), который в этом году объединит сразу три турнира всероссийского масштаба: этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин, этапы «Блиц» и «Рапид» «Гран-при России».

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, этот турнир становится все более значимым событием в шахматном сообществе, привлекая внимание как любителей, так и профессионалов со всей России.

Среди участников будут такие титулованные шахматисты, как Вадим Звягинцев, Игорь Лысый, Наталья Погонина, Павел Смирнов, Сергей Волков, Дмитрий Кряквин, Данила Павлов, Антон Шомоев и другие.

Пресс-служба ФШР