В Ясной Поляне проведут турнир среди школьников памяти Льва Толстого

День рождения великого русского писателя уже в третий раз будет отмечен Детским кубком по шахматам среди школьников, который пройдет в Ясной Поляне с 8 по 10 сентября.

В рамках праздничного мероприятия состоится сеанс одновременной игры на 100 досках, где против лучших юных шахматистов Тульской области сыграют знаменитые гроссмейстеры Андрей Есипенко, Дмитрий Кряквин, Сергей Яновский, Сергей Смагин и Александр Злочевский.

9-10 сентября состоится турнир по быстрым шахматам среди школьников, в котором примут участие не менее 150 спортсменов. Будет сыграно 9 туров. Определяться победители будут в общей номинации, а также среди детей 2012 года рождения и моложе. Отдельные призы предусмотрены лучшим среди девочек. В эти дни юные шахматисты помимо экскурсий смогут пообщаться с гроссмейстерами и прослушать их мастер-классы.

Турнир проводится музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Федерацией шахмат России и Тульской шахматной гостиной при поддержке Правительства Тульской области.

Григорий Ткачев