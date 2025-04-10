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Шахматы

10 апреля, 12:00

Вадим Звягинцев выиграл этап Кубка России по шахматам в Якутске

Вадим Звягинцев выиграл этап Кубка России по шахматам в Якутске.
Фото Анастасия Рыжикова
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В Якутске завершился масштабный шахматный фестиваль — Кубок Главы Республики Саха (Якутия). В этом году в программу соревнований вошли три турнира: этап Блиц и Рапид Гран-при России, а также этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин. На 10 дней Якутия стала центром шахматной жизни страны.

Первым состоялся этап Блиц Гран-при России, собравший 67 шахматистов из 13 регионов. Местом проведения стал город Покровск Хангаласского района. На открытии участников поприветствовали министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, исполняющий обязанности главы муниципального района «Хангаласский улус» Василий Андреев и президент Федерация шахмат Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров.

Первое место занял Игорь Лысый (Челябинская область), набравший 9,5 очков из 13 и по дополнительным показателям обогнавший серебряного призера Сергея Волкова (Республика Мордовия).

По 9 очков в активе Никиты Афанасьева (Краснодарский край), Антона Шомоева (Республика Бурятия), Эрика Обгольца, Романа Кезина (оба — Новосибирская область) и Павла Смирнова (Московская область). Лучшие дополнительные показатели вывели Афанасьева на третье место.

Следующий турнир — этап Рапид Гран-при России — прошел уже в столице республики. В нем сыграли 86 спортсменов из 14 субъектов страны.

Первое место занял Никита Афанасьев, набравший 8 очков из 11 и по дополнительным показателям обошедший серебряного призера Антона Шомоева и Артема Пингина (Свердловская область), ставшего третьим. Вместе с ними 8 очков набрал Альберт Постников (Республика Саха (Якутия)), занявший четвертое место и опередивший ряд именитых гроссмейстеров.

Якутянину Владимиру Таппырову был торжественно вручен специальный приз за лучший результат среди ветеранов от старейшины шахмат в Республике Саха (Якутия) Наума Трифоновича Слепцова — ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда и спорта.

Заключительным турниром программы стал этап FONBET Кубка России по шахматам среди мужчин, который проводился в Национальном художественном музее Якутска.

Символический первый ход турнира сделал председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. На открытие также приехал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, высоко оценивший уровень проводимых соревнований.

«То, что я здесь увидел, произвело на меня самое глубокое впечатление. Я уверен, что творческая деятельность ведущих российских гроссмейстеров, собравшихся здесь, будет привлекать внимание всего шахматного мира», — сказал Александр Ткачев.

Также исполнительный директор ФШР напомнил, что в рамках каждого этапа учрежден специальный приз имени Анатолия Мачульского — билеты от компании «Фонбет» на одно из спортивных мероприятий под эгидой организации.

В соревновании приняли участие 57 шахматистов, представляющих 14 регионов России, а также Швецию. Они сыграли 9 туров по швейцарской системе.

По 6,5 очков набрали гроссмейстеры Вадим Звягинцев (Москва), Игорь Лысый (Челябинская область) и Дмитрий Кряквин (Республика Крым). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Отдельно следует сказать и о наградах. Медали с элементами из серебра и золота были созданы эксклюзивно для соревнования. Кубок абсолютного чемпиона выполнен в форме чорона и имеет гравировку с логотипом турнира и подписью Главы республики Айсена Николаева.

По итогам трех туров за лучший суммарный результат чорон был вручен Никите Афанасьеву.

Во время проведения соревнований были организованы различные мастер-классы от участников турнира — известных гроссмейстеров и тренеров, а прошла также встреча с исполнительным директором ФШР Александром Ткачевым. Участникам были предложены различные экскурсии, включая поездку в национальный парк «Ленские столбы».

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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