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Сегодня, 17:26

Валуев осудил польского гроссмейстера за отказ пожать руку россиянину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду.

«Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть», — приводит слова Валуева Sport24.

Партия завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.

Источник: https://sport24.ru/other/news-609537-valuyev-osudil-polskogo-grossmeystera-za-otkaz-pozhat-ruku-rossiyaninu-dude-stoit-dudet-a-ne-v-shakhmaty-igrat
Шахматы
Николай Валуев
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