Вице-чемпионка России Чарочкина рассказала о своем стиле. Она часто играет в темных очках

Российская шахматистка Дарья Чарочкина, два года подряд занимающая место в топ-3 Суперфинала, в интервью «СЭ» рассказала о своих увлечениях.

— Как отдыхаете вне шахматной доски, чем интересуетесь?

— Много читаю, мне это нравится. Предпочитаю классику, любимые авторы — Остен, Ремарк, Тургенев. В определенный момент жизни появилась необходимость заговорить на испанском, и я самостоятельно, без чьей-либо помощи, без школ и курсов, освоила этот язык с нуля до уровня свободного владения, сдала международный экзамен. Продолжаю совершенствовать его, читать газеты на нем, смотреть фильмы, сериалы.

Было бы здорово снова поехать в Испанию, я очень люблю Мадрид! В принципе для шахматистки изучение языков — это полезно: скажем, на английском языке выходит много полезной литературы. Какое-то время увлекалась созданием видеоклипов, монтажом, режиссурой: выкладывала на YouTube свои работы. Еще очень люблю фигурное катание! С удовольствием смотрю соревнования, много лет от души болею за всех девушек из школы Этери Тутберидзе. Искренне желаю удачи Аделии Петросян и верю в нее на грядущей Олимпиаде!

— Ваши шарфы и темные очки — это трибьют Корчному или часть собственного стиля?

— Иногда в залах бывает холодно, и так появляется любовь к красивым шалям и шарфам. А иногда случаются медицинские показания, и приходится играть в темных очках. Что ж, отличная возможность показать оппонентам, что сила игры не зависит от стильных аксессуаров или модной оправы. При всем уважении к Виктору Львовичу, я себя с ним не сравниваю, даже если кому-то такое и приходило на ум. Знакома с его творчеством, конечно, но стиль создаю свой. Кстати, приятно видеть, как в темных очках в Сент-Луисе играют супертопы на Clutch Chess. У нас модная компания!

Александра Понкратова