Смагин положительно оценивает взаимодействие китайских и российских шахматистов

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о взаимодействии с шахматистами Китая.

«Сейчас Китай закрылся и только потихонечку выходит из-под ковидных ограничений. Наверное, они самыми последними в мире так долго держали страну в изоляции. Если индийские шахматисты уже давно ездят по всему миру, то китайские — максимально закрыты. Вообще никто не выезжает. И за это время — я не сомневаюсь, — появилось сильнейшее поколение молодых, недооцененных шахматистов, которых мы еще не видели и не знаем.

Поэтому нам конкуренция с Китаем, объективно, выгодна, надо, чтобы наши шахматисты стали намного жестче. Так что я в этом вижу только положительные моменты. Мало того, что нужно много играть — нужно еще и хорошо играть», — цитирует Смагина «Газета.ru».

18 декабря Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.