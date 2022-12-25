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Сегодня, 19:28

Смагин положительно оценивает взаимодействие китайских и российских шахматистов

Руслан Минаев
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о взаимодействии с шахматистами Китая.

«Сейчас Китай закрылся и только потихонечку выходит из-под ковидных ограничений. Наверное, они самыми последними в мире так долго держали страну в изоляции. Если индийские шахматисты уже давно ездят по всему миру, то китайские — максимально закрыты. Вообще никто не выезжает. И за это время — я не сомневаюсь, — появилось сильнейшее поколение молодых, недооцененных шахматистов, которых мы еще не видели и не знаем.

Поэтому нам конкуренция с Китаем, объективно, выгодна, надо, чтобы наши шахматисты стали намного жестче. Так что я в этом вижу только положительные моменты. Мало того, что нужно много играть — нужно еще и хорошо играть», — цитирует Смагина «Газета.ru».

18 декабря Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/25/19355371.shtml
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