Вице-президент ФШР Смагин: «Есипенко нужно идти на риск, чтобы отобраться на турнир претендентов»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался о перспективах российского шахматиста Андрея Есипенко на турнире Grand Swiss.

«Перед Андреем стоит сейчас сложная задача, я думаю, что ему обязательно нужно набирать полтора очка в двух турах. Есипенко играет очень предприимчиво на этом турнире, но где-то все равно придется пойти на риск», — цитирует Смагина ТАСС.

После 9 туров Есипенко идет в топ-6. В 10-м туре он сыграет белыми фигурами против иранца Пархама Магсудлу.

Grand Swiss завершится 5 ноября. 2 лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.