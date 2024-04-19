Смагин: «У Непомнящего главная задача — ни в коем случае не проиграть»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал главную задачу Яна Непомнящего на оставшиеся партии на турнире претендентов.

«Трудно сейчас прогнозировать, с кем лучше играть — с Праггой, который сейчас рационально играет, или с совершенно разобранным Каруаной. Думаю, Ян будет отталкиваться от результатов дебюта. Если позиция будет позволять играть, давить или даже «катать» равную игру, он это будет делать. Если же нет, у него вполне нормальное турнирное положение. Я понимаю, в голове надо держать, что будет сложно — но это и так было ясно. Так что Ян будет играть на пределе.

Думаю, партии с Каруаной и Накамурой не более сложны, чем сегодняшний тур. У Яна главная задача — ни в коем случае не проиграть. Вот этого допустить нельзя. Так я бы исключил на его месте любой риск», — цитирует «Газета.Ru» Смагина.