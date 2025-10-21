Вице-президент ФШР Смагин: «Народницкий очень интересно пропагандировал шахматы. Ужасная трагедия»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал новость о смерти американского гроссмейстера Даниэля Народицкого.

— Талантливый мальчик, окончил Стэнфорд не по технической, а по гуманитарной специальности — учился на историческом факультете. Увлекся шахматами и довольно долгое время был хорошим шахматистом, можно сказать, даже сильным. И самое главное, он очень интересно пропагандировал шахматы. К сожалению, пока непонятна причина смерти. Возможно, у него были психические проблемы. Буквально за несколько дней в тех стримах, которые он вел, он выглядел крайне возбужденным, и многие не понимали там, что происходит. Ужасная трагедия. Умер в 29 лет, в расцвете сил, — цитирует Смагина News.ru.

20 октября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о смерти Народицкого. Причины не разглашаются.

Народицкий входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и в топ-15 шахматистов США.