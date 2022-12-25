Вице-президент ФШР Смагин рассказал о плюсах перехода российских шахмат в Азиатскую федерацию

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мыслями о возможном переходе организации в азиатскую конфедерацию.

«Могу сказать, что вероятный переход нашей федерации в азиатскую, как ни странно, — помимо того, что у нас ведущие спортсмены получат возможность участвовать в отборах, дети будут выезжать на соревнования, — получит неожиданное развитие и с другой стороны. Мне кажется, в азиатской части не так много интересных шахматных турниров — в отличие от Европы. И приход ФШР, которая всегда была вдохновителем абсолютно новых шахматных идей, во все времена, полагаю, будет огромным подспорьем при организации международных соревнований в Азии.

Уверен, что через пять лет шахматная карта проведения мероприятий будет сильно перекроена. Потому что в Европе очень много соревнований. Но они тоже по-своему местечковые. Я все это изъездил, практически везде побывал — в общем-то, там это больше развлечение. А развлечений у нас и в своей стране хватит. Но для того, чтобы выводить спортсменов на высокий уровень, чтобы они в колючей, жесткой борьбе закаляли свой характер, нам очень нужны соревнования в азиатской части. Думаю, что те люди, которые в ФШР будут отвечать за это направление, найдут контакт с ФИДЕ, и все получится", — цитирует Смагина «Газета.Ru».

18 декабря Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.