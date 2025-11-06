Крамник: «Понимаю, насколько глубока кроличья нора в теме читерства, миллиарды долларов в этом замешаны»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» высказался о том, почему против него началась массовая травля.

— Кому выгодно начинать против вас глобальную пиар-кампанию?

— Начинать? Она идет два года полным ходом... Тут нужен контекст. Пару лет назад я решил заняться проблемой читинга в онлайн-шахматах. Постепенно стал углубляться в тему, получать определенную информацию, открыв ящик Пандоры. Такое стало вылезать оттуда... Я имею в виду ниточки, которые ведут наверх, к большим финансовым структурам, заметно крупнее, чем Chеss.com. К некоторым известным в мире личностям, которые, судя по всему, курируют это направление.

И я начал понимать, насколько глубока кроличья нора в этом деле и что мне будет нелегко. Насколько там большие интересы крупных структур, миллиарды долларов в этом замешаны. Эти структуры имеют большое влияние везде, и они будут отчаянно бороться за сохранение позиций. Решающая часть борьбы началась, когда я подал официальную жалобу в Европейский союз на проверку соответствия деятельности компании Chеss.com ряду базовых европейских законов. Также я обратился в американскую SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США. — Прим. Т.Г.) на данную тему. После этого начались неприкрытые провокации.

По совпадению, через два дня после регистрации в Еврокомиссии моей жалобы произошел крупнейший и откровенно фальсифицированный скандал с Давидом Наварой. Но из этой попытки ничего не получилось, потому что были публичные доказательства ложности его заявлений. Сейчас началась вторая волна, может быть, будет и третья. Вторая намного сильнее.

Я прекрасно понимаю, кто за этим стоит, насколько там серьезные интересы затронуты. И эти отчаянные попытки очернить меня и остановить некоторые запущенные мною процессы были ожидаемы. Но, возвращаясь к трагической смерти Даниэля, отмечу: у меня есть все основания считать, что нужно провести очень серьезное расследование произошедшего. Приветствую открытие уголовного расследования в Соединенных Штатах по обстоятельствам смерти Народицкого. Например, все стримы Даниэля на его канале Twitch были удалены за день до его кончины. А он на них говорил много разных вещей, в том числе про бывшего работодателя.

— У него был конфликт с Chеss.com?

— Он долгое время был их основным комментатором, но затем его вдруг перестали задействовать. По словам представителей Chеss.com, по его собственному желанию. Не уверен, мягко говоря, в правдивости этой версии. Это как минимум оказало не меньшее влияние, чем наша с ним история. Неприятный эпизод у Даниэля был и с Freestyle Chess (турнир по шахматам Фишера, организованный немецким бизнесменом Яном-Хенриком Бюттнером в сотрудничестве с Магнусом Карлсеном. — Прим. Т.Г.), когда он прилетел из-за океана в Германию комментировать турнир, который частично спонсировал Chеss.com, но через пару дней собрал чемоданы и улетел. У него произошел серьезный конфликт с организаторами, о котором он подробно рассказывал на одном из стримов (он тоже удален).

В июле Даниэль был дисквалифицирован на Chеss.com за нарушение правил фейр-плей. Это был явный признак, что его пути с организацией разошлись. Ведь у него раньше тоже были документально зафиксированные нарушения, но к нему благосклонно относились на платформе и не наказывали. А теперь нарочито выбросили по ходу турнира. Думаю, это его очень надломило. С этого момента Даниэль начал реже играть, на долгое время перестал проводить стримы.

Вся ситуация очень мутная и, полагаю, требует серьезного расследования. Мы до сих пор не знаем причины смерти, не знаем, почему были удалены все его видео. Кстати, в день смерти он играл турнир и сыграл достаточно хорошо. Учитывая, что Даниэль провел много партий, то, наверное, был в нормальном состоянии. Что случилось потом? Его нашли лежащим на диване и смотрящим телевизор. Друг подумал, что он просто спит. Но потом оказалось, что, к сожалению, это не сон.

Необходимо выяснить, с кем в последние дни переписывался Даниэль, с кем встречался, о чем говорил. Нужно разобраться, что с ним случилось на том стриме. Что произошло на самом деле, от чего он умер, какие были обстоятельства? Что мы знаем сейчас: к нему ночью пришли друзья, уговорили закончить публичный стрим и... спокойно ушли. Я извиняюсь (не хочу никого обидеть), но ведь можно вызвать врача или как минимум остаться с ним на день. Поэтому все эти попытки выставить меня виновным, даже не дождавшись медэкспертизы, крайне неэтичны.