Крамник о Ниманне: «Мы встретились с Хансом, и я понял, что он реально сильный шахматист»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» объяснил свою позицию относительно Ханса Ниманна. Американский шахматист был частым героем расследований Крамника, где он описывал странности его игры, очевидно намекая на нечестную игру со стороны Ниманна. Российский шахматист даже отказался с ним играть, сдавшись на втором ходу в знак протеста.

— Как бы вы сейчас охарактеризовали свои отношения с Хансом?

— Тут нужен контекст. Когда я сдался на втором ходу, то не знал, что он в этот момент стримит. Я проиграл первую партию и просто хотел перестать играть. Не знал, как это сделать, поэтому сделал два хода, чтобы проиграть и закончить на этом. Ни в коем случае не хотел его высмеять. Потом я поделился своими сомнениями, и Ханс сам вышел на меня. Воспринял критику как адекватный, взрослый человек. Сказал, что готов приехать поиграть со мной вживую. Очень уважительно. Мы встретились, и я понял, что он реально сильный шахматист. Вопрос быстро разрешился.

Понятно, что в этом процессе (открытой публикации данных шахматистов. - Прим. Т.Г. ) эмоции могут быть задеты, но проблема в том, что я никогда не хотел заниматься этим публично. Я много общался с Chess.com, присылал им информацию, но они просто игнорировали ее. У меня никогда не было цели как-то раскрутиться на этой теме, став главным борцом с читерством, как меня сейчас называют. Но в какой-то момент я понял, что этот игнор будет вечным. Если бы они нормально, адекватно это все рассматривали, давали нормальные ответы, то это бы никогда не перешло в публичную сферу.

Повторюсь, да, где-то я был слишком резок, где-то надо было быть помягче и поделикатнее. Возможно, это лучше бы доходило до людей. Но тут тоже сказалась жесткая пиар-кампания, которая давно ведется против меня. Плюс я не получал никакой поддержки со стороны ФИДЕ. Помню, я написал им письмо, когда они публично поддержали Навару...

— Что было в том письме?