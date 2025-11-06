Видео
6 ноября, 08:15

Крамник о вреде Chess.com: «Если шахматы будут в одной нише с TikTok, то в долгосрочном плане мы многое потеряем»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» заявил, что создание второго чемпионского титула глобально ведет к тому, чтобы Chess.com полностью управлял шахматным сообществом.

— Вы человек, который пережил раскол в шахматном мире и вновь вернул статус одного чемпиона мира, выиграв знаменитый матч в Элисте. Вам не кажется, что сейчас история повторяется и новый турнир ФИДЕ совместно с Norway Chess приведет к очередной неразберихе?

— Все это, наверное, делается, чтобы вновь произошел матч двух чемпионов мира. Задумка, судя по всему, в этом. (Смеется.) Но глобально все идет к тому, чтобы Chess.com управлял шахматным сообществом уже полностью. Им важно как можно скорее сделать из шахмат развлечение. Все-таки шахматы всегда стояли в стороне. Были частью культурной цивилизации на протяжении веков. Сейчас же игру стараются поставить в один ряд с Dota2 или СS2. Все действия Chess.com направлены на то, чтобы уйти в гейминг. Чтобы шахматы стали очередной компьютерной игрой, не более того. Но для меня и для многих людей шахматы — это намного больше. Поэтому два чемпионских титула, новые короткие контроли в классику, бросание фигур в толпу... Это превращает шахматы в примитивное поп-шоу.

— Вы считаете, что это плохо?

— Ничего против поп-шоу не имею, но шахматы по определению не являются этим. Если шахматы будут в одной нише с TikTok, то в долгосрочном плане мы многое потеряем. А приобретем в краткосрочном плане — деньги каких-то структур вроде той, о которой я говорил выше. Их заработают 20-40 элитных шахматистов. Да, хорошо, что гроссмейстеры зарабатывают, но если это приводит к тому, что шахматы встанут на один уровень с компьютерной игрой, которая была создана буквально вчера... Я считаю, что мы в ответе за то, чтобы сохранить шахматы частью мировой культуры.

Владимир Крамник.«Это опасные люди, громадные деньги зашатались из-за моей деятельности». Большое интервью Крамника — о войне за честные шахматы

1

  • Артемон Доберманов

    Прав он.и осторожнее ему надо быть.кодло мутит.

    06.11.2025

    Шахматы
    Шахматы
    Владимир Крамник
