Крамник о вреде Chess.com: «Если шахматы будут в одной нише с TikTok, то в долгосрочном плане мы многое потеряем»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» заявил, что создание второго чемпионского титула глобально ведет к тому, чтобы Chess.com полностью управлял шахматным сообществом.

— Вы человек, который пережил раскол в шахматном мире и вновь вернул статус одного чемпиона мира, выиграв знаменитый матч в Элисте. Вам не кажется, что сейчас история повторяется и новый турнир ФИДЕ совместно с Norway Chess приведет к очередной неразберихе?

— Все это, наверное, делается, чтобы вновь произошел матч двух чемпионов мира. Задумка, судя по всему, в этом. (Смеется.) Но глобально все идет к тому, чтобы Chess.com управлял шахматным сообществом уже полностью. Им важно как можно скорее сделать из шахмат развлечение. Все-таки шахматы всегда стояли в стороне. Были частью культурной цивилизации на протяжении веков. Сейчас же игру стараются поставить в один ряд с Dota2 или СS2. Все действия Chess.com направлены на то, чтобы уйти в гейминг. Чтобы шахматы стали очередной компьютерной игрой, не более того. Но для меня и для многих людей шахматы — это намного больше. Поэтому два чемпионских титула, новые короткие контроли в классику, бросание фигур в толпу... Это превращает шахматы в примитивное поп-шоу.

— Вы считаете, что это плохо?