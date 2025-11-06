Видео
Шахматы

6 ноября, 12:30

Крамник: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, то должны принимать жесткие меры»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

14-й чемпион мира Владимир Крамник заявил в интервью «СЭ», что шахматисты должны равняться на теннисистов, не делая уступки своему эго и комфорту.

— В 2006 году команда Веселина Топалова обвиняла вас в читерстве. Значит, вы прекрасно понимаете, что чувствуют герои ваших расследований?

— Одно дело, если обвинения совершенно абсурдны, как это было в Элисте. Другое — если сомнения в честности игрока подкреплены серьезной аргументацией. Всегда говорил, что если, к примеру, я выиграю три онлайн-турнира подряд с участием лучших, то не буду против проверки и ее публикации. Ведь все понимают, что подобный результат маловероятен статистически, но не невозможен. Если кто-то решит меня проверить, это будет абсолютно нормально. Если ты играешь честно, проверка это лишь подтвердит.

В современном шахматном мире легко можно использовать компьютерные подсказки, притом с гарантией выигрыша... Проводятся игры на серьезные деньги, и мы не должны делать уступки своему эго и комфорту. Это пойдет во благо всем. Например, в теннисе жесточайший допинг-контроль в период крупных турниров. Инспекторы могут прийти в любое время, когда ты, например, выбрался на ужин со своей девушкой. Это приносит дискомфорт, но делается, и все принимают эти правила. В шахматах же, к моему сожалению и недоумению, небрежное отношение к мерам по защите честной игры. И мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление.

— Вы называли суммы, которые зарабатывают шахматисты в онлайн-турнирах. Счет идет на сотни тысяч долларов, и это впечатляет.

— Для многих профессиональных шахматистов это основной заработок, а не какая-то подработка. Наверное, у топ-10 шахматистов заработок «за доской» побольше, но и то не у всех. Семь-восемь лет назад онлайн-шахматы были просто развлечением, но сегодня это серьезный способ заработка, профессиональная деятельность. Напомню, что на недавнем Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде призовой фонд в шахматном турнире был полтора миллиона долларов.

При этом использование «допинга», то есть шахматной программы, дает гарантированный результат, в отличие от того же тенниса, где запрещенный препарат даст тебе лишь минимальное преимущество. И это при явно недостаточных мерах для защиты честной игры. Соберите это вместе и подумайте, действительно ли сейчас только один-два процента читеров, как заявляют представители Chess.com. Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры.

Владимир Крамник.«Это опасные люди, громадные деньги зашатались из-за моей деятельности». Большое интервью Крамника — о войне за честные шахматы

Шахматы
Владимир Крамник
