Тренер сборной России Поткин — о Дин Лижэне: «Его бойцовские качества подкупают»

Наставник сборной России, бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» подвел итоги матча за мировую шахматную корону в Сингапуре.

— Дин Лижэнь проиграл матч, но боролся до последней партии. Такого сценария ожидали единицы.

— Ключевой стала первая партия матча. Дин играл в ней как действующий чемпион мира, четко понимая, что претендент будет нервничать. На пресс-конференции он говорил, что может позволить себе больше риска, поэтому вышел на сложную структуру, чтобы иметь шансы на победу. Это говорит о том, что у него была очень серьезная подготовка к матчу. В первую очередь в стратегическом плане. Да, психологические проблемы по-прежнему присутствовали. В трех проигранных партиях, в том числе в решающей, китайский гроссмейстер допускал грубые «зевки». Но в целом его бойцовские качества подкупают. Хотя уровень игры Дин Лижэня и снизился по сравнению с матчем с Яном Непомнящим в Астане.

— Гукеш победил, но от него явно ждали большего. Как это можно объяснить?

— Гукеш — очень молодой шахматист, для него это был первый опыт участия в матче на первенство мира. Безусловно, сказалось нервное напряжение. Какие-то отрезки были сильными, но в то же время индиец не показывал такой сильной игры, как на протяжении всего 2024 года. При этом он постоянно давил, держал соперника в напряжении. Так что его победа справедлива.