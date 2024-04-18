Владимир Путин наградил шахматистов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Федерации шахмат России Андрея Филатова за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения.

Орденом Почета награждена чемпионка мира по блицу гроссмейстер Валентина Гунина, орденом Дружбы — старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский, тренер мужской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев и главный тренер сборных команд России гроссмейстер Сергей Яновский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили чемпионка мира по рапиду, международный мастер Анастасия Боднарук и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

За большой вклад в популяризацию шахматного спорта в России и за рубежом орденом Дружбы награжден президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян.

Благодарность президента Российской Федерации за вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения объявлена гроссмейстерам Даниилу Дубову и Максиму Матлакову.

Пресс-служба ФШР