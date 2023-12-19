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Сегодня, 19:23

Владислав Артемьев победил на турнире «Шахматные звезды»

Руслан Минаев
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Россиянин Владислав Артемьев стал победителем международного турнира «Шахматные звезды» в Москве.

19 декабря представитель Индии Раунак Садвани набрал 12 очков и победил на соревнованиях по блицу. Артемьев занял второе место (12 очков) и уступил Садвани по дополнительным показателям.

С 14 по 16 декабря шахматисты провели девять партий по правилам рапида, победителем которых стал Артемьев. По итогам двух турниров россиянин показал лучший результат и стал обладателем главного трофея.

Призовой фонд турнира «Шахматные звезды» составляет 15 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
Шахматы
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